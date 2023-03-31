2.13 Karat Pırlanta Safir Küpe T2260 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.68 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.29 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.84 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm ve şıklığı bir araya getiren Lizay Pırlanta'nın pırlanta safir küpesi ile tarzınızı tamamlayın. Kaliteli ve zarif tasarımıyla dikkat çeken bu küpe, her kombininize sofistike bir dokunuş katacak. Lizay Pırlanta ile şıklığı yakalayın!