0.59 Karat Pırlanta Baget Küpe T376 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.55 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.37 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif Uyumu ile Pırlanta Baget Küpe, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bir mücevher parçasıdır. Bu küpeler, pırlanta taşlarıyla süslenmiş baget kesimli bir tasarıma sahiptir. Her bir detayı özenle işlenmiş olan bu küpeler, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her durumda dikkat çekmenizi sağlayacaktır. Zarif ve etkileyici bir görünüm elde etmek isteyenler için mükemmel bir seçenek olan Zarif Uyumu ile-Pırlanta Baget Küpe, her kadının takı koleksiyonunda olması gereken bir parçadır.