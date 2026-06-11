Altın Oniks Taşlı Hasır Siyah Erkek Yüzük
Ürün Kodu : R165574
%0
66.164 TL
66.164 TL
PEŞİN FİYATINA 22.055 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Oniks Taşlı Hasır Siyah Erkek Yüzük T10336
Altın, 14 Ayar, 6,77 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Hasır dokusundan ilham alan detaylar, bu yüzüğe özgün ve karakterli bir görünüm kazandırıyor. Oniks taşının yoğun siyah tonu, yüzeydeki desenlerle etkileyici bir uyum sergiliyor. Farklı dokuların bir araya gelişi, tasarıma derinlik ve hareket katıyor.
Altın Oniks Taşlı Hasır Siyah Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 22.055 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
66.164 TL
66.164 TL
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