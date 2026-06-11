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Altın Oniks Taşlı Hasır Siyah Erkek Yüzük

Ürün Kodu : R165574
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%0
66.164 TL
66.164 TL
PEŞİN FİYATINA 22.055 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri

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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Oniks Taşlı Hasır Siyah Erkek Yüzük T10336

Altın, 14 Ayar, 6,77 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Hasır dokusundan ilham alan detaylar, bu yüzüğe özgün ve karakterli bir görünüm kazandırıyor. Oniks taşının yoğun siyah tonu, yüzeydeki desenlerle etkileyici bir uyum sergiliyor. Farklı dokuların bir araya gelişi, tasarıma derinlik ve hareket katıyor.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
Altın Oniks Taşlı Hasır Siyah Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 22.055 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
66.164 TL
66.164 TL
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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