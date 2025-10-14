Altın Taşlı Zikzak Bileklik T7440 Altın, 14 Ayar, 12.19 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Taş detaylarıyla hareketlenen zikzak desenli bu altın bileklik, modern ve zarif bir şıklık sunar. Hem günlük kullanıma hem de özel anlara uyum sağlayarak stilinize ışıltı ve özgünlük katar.