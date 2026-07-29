Altın Baget Taşlı Kolye
Ürün Kodu : N167610
Seçiniz
%0
15.776 TL
15.776 TL
PEŞİN FİYATINA 5.259 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Baget Taşlı Kolye T10635
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.53 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Teninizde tek bir noktanın çekim gücünü sergileyen bu özel parça, görünümünüze çabasız bir derinlik kazandırıyor. Gündüzden geceye zarafetinizi eksiksiz tamamlayacak incelikli bir dokunuş.
Altın Baget Taşlı Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.259 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
15.776 TL
15.776 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : E1136995
Altın Baget Taşlı Sallantılı Küpe
%0
24.344 TL
24.344 TL
Ürün Kodu : R160209
Altın Baget Taşlı Trend Yüzük
%0
14.144 TL
14.144 TL
Ürün Kodu : B342885
Altın Taşlı Trend Bileklik
%0
48.756 TL
48.756 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL