Altın Sallantılı Taşlı Küpe T5468 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.13 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Sallantılı Taşlı Küpe, zarif taş detayları ve hareketli tasarımıyla ışıltılı bir şıklık sunuyor. Günlük ve özel kombinlere uyum sağlayan bu sofistike aksesuar, stilinize göz alıcı ve zamansız bir dokunuş katıyor. Hafif ve elegant yapısıyla her anınıza ışıltı katın!