1.25 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik T1030 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.01 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.76 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Zümrüt

Ağırlık : 0.39 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta zümrüt bileklik, estetik dokunuşlarla tasarlanmış bir mücevherdir. Bu şık bileklik, zarif ve göz alıcı bir görünüm sunar. Pırlanta ve zümrüt taşlarının birleşimiyle oluşan bu bileklik, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve size zarif bir tarz katacaktır. Estetik dokunuşlarla tasarlanmış olan bu bileklik, kaliteli malzemelerden üretilmiştir ve uzun süre dayanıklılığını korur. Eşsiz ve özel bir parça olan pırlanta zümrüt bileklik, her kadının koleksiyonunda olması gereken bir parçadır.