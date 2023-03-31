0.29 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye T1771 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.91 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F/G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.21 Karat

Kesim : Damla



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta safir kolye, şıklık ve estetik ahengiyle dikkat çekiyor. Zarif tasarımı ve benzersiz detaylarıyla her görünümü tamamlayan bu kolye, her kadının gardırobunda olması gereken bir parça. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu kolyeyi tercih edebilirsiniz.