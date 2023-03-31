0.99 Karat Pırlanta Baget Küpe T327 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.20 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.89 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik zarafeti yansıtan pırlanta baget küpe ile şıklığınızı tamamlayın. Bu zarif ve göz alıcı tasarım, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katacak. Şimdi stilinizi tamamlamak için bu eşsiz parçayı keşfedin.