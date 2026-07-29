Altın Mini Ataç Çocuk Bileklik
Ürün Kodu : B365055
%0
26.384 TL
26.384 TL
PEŞİN FİYATINA 8.795 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Mini Ataç Çocuk Bileklik T10597
14 Ayar, Altın, 2.43 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Mini ataç formunun masumiyetle buluştuğu bu özel tasarım, hafifliği sayesinde varlığını hissettirmeden miniklerin her anına göz alıcı bir ışıltı katıyor.
Altın Mini Ataç Çocuk Bileklik
PEŞİN FİYATINA 8.795 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
26.384 TL
26.384 TL
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