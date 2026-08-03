Altın Kadın Alyans
Ürün Kodu : M325786
Seçiniz
%0
20.128 TL
20.128 TL
PEŞİN FİYATINA 6.709 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Kadın Alyans T10703
14 Ayar, Altın, 1.30 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Göz alıcı detaylarla tasarlanan Altın Kadın Alyans, zamansız şıklığı ve estetiği bir araya getiriyor. Işıltılı duruşuyla tarzınızı tamamlayın, aşkınızı her an hissedin.
Altın Kadın Alyans
PEŞİN FİYATINA 6.709 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
20.128 TL
20.128 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : N177776
Altın Markiz Yaprak Kolye
%0
30.072 TL
30.072 TL
Ürün Kodu : E1144886
Altın Markiz Yaprak Küpe
%0
9.000 TL
9.000 TL
Ürün Kodu : B361444
Altın Markiz Yaprak Bileklik
%0
14.250 TL
14.250 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL