Altın Yonca Plaka Kolye T1396 Altın, 14 Ayar, 1.50 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist ve zarif tasarımıyla dikkat çeken Lizay ifadesini kullanarak altın trend kolye modelleri arasından seçim yapabilirsiniz. Şıklığınızı tamamlayacak bu kolyeler, her stil ve kombinle uyum sağlayarak sizi özel hissettirecek. Hemen Lizay'ın altın trend kolye koleksiyonuna göz atın ve tarzınızı yansıtan bir parçayı seçin.