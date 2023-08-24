Altın Taşlı Kalp Kolye Ucu T4074

Altın Taşlı Kalp Kolye Ucu
Ürün Kodu : P127586
%0
10.132 TL
10.132 TL
PEŞİN FİYATINA 3.377 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Kalp Kolye Ucu T4074Altın, 14 Ayar, 1.04 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Göz alıcı ve modern tasarımıyla dikkat çeken altın taşlı kalp kolye ucu, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. Kalp şeklindeki tasarımıyla sevgi ve romantizmi simgelerken, altın taşlarıyla da zarafetinizi vurgular. Şimdi siz de bu göz alıcı kolye ucunu tercih ederek tarzınıza şıklık katın.
Altın Taşlı Kalp Kolye Ucu Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.04 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Taşlı Kalp Kolye Ucu, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Taşlı Kalp Kolye Ucu, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- İade veya değişim politikası nasıldır?
5- Detaylar için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizden bilgi alınması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Taşlı Kalp Kolye Ucu
PEŞİN FİYATINA 3.377 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
10.132 TL
10.132 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : SM00912
Altın Taşlı Kalp Şahmeran Bileklik
%0
19.516 TL
19.516 TL
Ürün Kodu : R138392
Altın Trend Taşlı Kalp Yüzük
%0
17.068 TL
17.068 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL