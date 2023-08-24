Altın Taşlı Kalp Kolye Ucu T4074 Altın, 14 Ayar, 1.04 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Göz alıcı ve modern tasarımıyla dikkat çeken altın taşlı kalp kolye ucu, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. Kalp şeklindeki tasarımıyla sevgi ve romantizmi simgelerken, altın taşlarıyla da zarafetinizi vurgular. Şimdi siz de bu göz alıcı kolye ucunu tercih ederek tarzınıza şıklık katın.