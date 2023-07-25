0.50 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T3866 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.27 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.50 Karat

Renk : G

Berraklık : SI.

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif İncelikli Sanat ile tasarlanmış olan Lizay Pırlanta'nın Pırlanta Oval Tektaş Yüzüğü, zarafeti ve şıklığıyla göz kamaştırıyor. Bu eşsiz yüzük, pırlantanın ışıltısını en iyi şekilde yansıtan oval kesimine sahip. Her detayı özenle işlenmiş olan bu yüzük, özel anlarınıza değer katmak için ideal bir seçim.