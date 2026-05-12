0.08 Karat Pırlanta S Harf Kolye T10179 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.29 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.08 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kimi zaman tek bir harf, uzun cümlelerin anlatamadığını ifade eder. S Harf Kolye, duygusal anlamı ve zarif görünümü bir araya getirerek kişisel bir stil detayı sunuyor. Günlük kullanım için ideal olan tasarım, özel hediye arayışlarında da öne çıkıyor.