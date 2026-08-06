Altın Lale Şahmeran Bileklik
Ürün Kodu : SM02761
%0
21.964 TL
21.964 TL
PEŞİN FİYATINA 7.321 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Lale Şahmeran Bileklik T10822
14 Ayar, Altın, 2.01 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lale figürünün zamansız zarafeti ve altının sıcak dokusu... Altın Lale Şahmeran Bileklik, gündüzden geceye tüm bakışları ellerinize çeken büyüleyici bir imza.
Altın Lale Şahmeran Bileklik
PEŞİN FİYATINA 7.321 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
21.964 TL
21.964 TL
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