0.11 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Trend Yüzük T10249 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.65 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.11 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal tasarımıyla öne çıkan bu yüzük, günlük şıklığa zarif bir ışık katıyor. Yuvarlak taş detayı sayesinde sade görünümünü etkileyici bir dokunuşla tamamlıyor. Tek başına kullanıldığında da güçlü bir stil ifadesi sunuyor. En kalıcı izler çoğu zaman en sade olanlardır.