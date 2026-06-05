0.11 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR186252
%0
28.056 TL
28.056 TL
PEŞİN FİYATINA 9.352 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.11 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Trend Yüzük T10249
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.65 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.11 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimal tasarımıyla öne çıkan bu yüzük, günlük şıklığa zarif bir ışık katıyor. Yuvarlak taş detayı sayesinde sade görünümünü etkileyici bir dokunuşla tamamlıyor. Tek başına kullanıldığında da güçlü bir stil ifadesi sunuyor. En kalıcı izler çoğu zaman en sade olanlardır.
0.11 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 9.352 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
28.056 TL
28.056 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DN65255
0.32 Karat Pırlanta Kalp Kolye
%0
55.296 TL
55.296 TL
Ürün Kodu : DE33956
0.57 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
56.856 TL
56.856 TL
Ürün Kodu : DB08548
1.77 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
215.640 TL
215.640 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL