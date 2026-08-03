Altın Kalemli Çift Alyans
Ürün Kodu : M325171-M325181
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%0
45.696 TL
45.696 TL
PEŞİN FİYATINA 15.232 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Kalemli Çift Alyans T10663
14 Ayar, Altın, 3.14 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
ltının üzerine ince ince işlenen aşk... Altın Kalemli Çift Alyans, usta ellerden çıkan eşsiz desenleriyle göz kamaştırıyor. Birlikteliğinizi ışıltılı bir sanat eseriyle taçlandırın.
Altın Kalemli Çift Alyans
PEŞİN FİYATINA 15.232 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
45.696 TL
45.696 TL
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