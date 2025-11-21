Altın Mavi Taşlı Göz Kolye
Ürün Kodu : N168380
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26.248 TL
26.248 TL
PEŞİN FİYATINA 8.749 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Mavi Taşlı Göz Kolye T9322
Altın, 14 Ayar, 2.68 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Mavi Taşlı Göz Kolye, hem stilinize parlak bir şıklık katıyor hem de nazar temasını zarif bir dokunuşla taşıyor. Günlük kombinlerde güçlü bir ifade olurken, anlam yüklü bir aksesuar olarak da öne çıkıyor.
Altın Mavi Taşlı Göz Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.68 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Mavi Taşlı Göz Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Altın takı alırken sahtesinden nasıl korunulur?
3- Yasal zorunluluk gereği tüm altın takılar damgalanmış olmalıdır: 14 rakamı veya 585 kodu ayarı ifade eder. Büyüteçle takınızdaki damgayı kontrol edebilirsiniz. Lizay'da satışa sunulan tüm altın ürünlerde ayar damgası vardır. Ürünlerimiz, kalite ve yasal standartlara uygun şekilde üretilmektedir. Tüm ürünler faturalı ve ürüne özel hazırlanan sertifika ile gönderilir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Mavi Taşlı Göz Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5-Parfüm ve kimyasal ürünler altın kolyeye zarar verir mi?
5-Parfüm, deodorant ve kimyasallar altın alaşımıyla reaksiyona girerek yüzey kararmasına ya da matlaşmaya yol açabilir. Takınızı giymeden önce parfümünüzün tamamen kurumasını bekleyin. Yüzme ve banyo sırasında çıkarmak ise alaşım metallerinin uzun vadeli deniz ve klor etkisinden korunmasını sağlar.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Mavi Taşlı Göz Kolye
PEŞİN FİYATINA 8.749 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
26.248 TL
26.248 TL
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