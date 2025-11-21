Altın Mavi Taşlı Göz Kolye T9322 Altın, 14 Ayar, 2.68 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Mavi Taşlı Göz Kolye, hem stilinize parlak bir şıklık katıyor hem de nazar temasını zarif bir dokunuşla taşıyor. Günlük kombinlerde güçlü bir ifade olurken, anlam yüklü bir aksesuar olarak da öne çıkıyor.