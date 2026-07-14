Altın Tasarım Bileklik
Ürün Kodu : B363950
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%0
82.076 TL
82.076 TL
PEŞİN FİYATINA 27.359 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tasarım Bileklik T10555
14 Ayar, Altın, 7.55 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Birbirine kenetlenen yuvarlak ve yonca hatlı baklaların ritmik akışı, klips kısmındaki parıltılı taş işçiliğiyle mükemmel bir lükse dönüşüyor. Özel kilit detayının kazandırdığı sofistike hava tasarıma mücevher değerinde bir karizma katarken, pürüzsüz altın yüzeyler bilekte son derece şık bir duruş sergiliyor. Stilinize prestijli ve iddialı bir dokunuş.
Altın Tasarım Bileklik
PEŞİN FİYATINA 27.359 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
82.076 TL
82.076 TL
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