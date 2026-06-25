Altın Minimal Lotus Kolye
Ürün Kodu : N179885
%0
8.990 TL
8.990 TL
PEŞİN FİYATINA 2.997 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Minimal Lotus Kolye T10488
Altın, 14 Ayar, 0.79 gr
Zincir boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lotus çiçeği, en zorlu koşullarda bile yeniden doğabilmenin en zarif simgelerinden biridir. Sade çizgilerle tasarlanan bu kolye, dinginliği ve içsel gücü stilinizin bir parçası hâline getiriyor. Anlamını gösterişe ihtiyaç duymadan taşıyan zamansız bir tasarımdır. Gerçek zarafet, içten gelen ışıltıdır.
Altın Minimal Lotus Kolye
PEŞİN FİYATINA 2.997 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
8.990 TL
8.990 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : E1141938
Altın Taç Trend Küpe
%0
12.852 TL
12.852 TL
Ürün Kodu : B292919
Altın Klasik Su Yolu Bileklik
%0
30.872 TL
30.872 TL
Ürün Kodu : R159930
Altın Markiz Tektaş Yüzük
%0
13.192 TL
13.192 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL