Altın Minimal Lotus Kolye T10488 Altın, 14 Ayar, 0.79 gr



Zincir boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lotus çiçeği, en zorlu koşullarda bile yeniden doğabilmenin en zarif simgelerinden biridir. Sade çizgilerle tasarlanan bu kolye, dinginliği ve içsel gücü stilinizin bir parçası hâline getiriyor. Anlamını gösterişe ihtiyaç duymadan taşıyan zamansız bir tasarımdır. Gerçek zarafet, içten gelen ışıltıdır.