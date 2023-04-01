Altın Kelebek Çocuk Künye T3524

Altın Kelebek Çocuk Künye
Ürün Kodu : K010084
%0
32.844 TL
32.844 TL
PEŞİN FİYATINA 10.948 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kelebek Çocuk Künye T3524Altın, 14 Ayar, 3.35 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altın Kelebek Çocuk, göz alıcı taş kesimi ile dikkat çeken bir çocuk giyim markasıdır. En kaliteli malzemelerden üretilen tasarımlarıyla çocukların tarzını yansıtan ve onlara özgüven kazandıran bir seçenek sunar. Altın Kelebek Çocuk ile çocuğunuzun gardırobuna şıklık katın ve onu özel hissettirin.
Altın Kelebek Çocuk Künye Sıkça Sorulan Sorular
1- Hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.35 gram olan ürün, özel üretim olduğundan ±%10 tolerans bulunur.
2- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
2- 14 ayar sarı altın ürünleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Kimyasal maddelerden ve parfümden uzak tutulması önerilir.
3- Hediye olarak uygun mudur?
3- Tüm ürünlerimiz özel hediye kutusunda sunulmaktadır. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.
4- İade ve değişim koşulları nelerdir?
4- Özel üretim ürünlerde iade ve değişim için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 14 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartlarına uygun üretilmekte olup ömür boyu bakım garantisi verilmektedir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Kelebek Çocuk Künye
PEŞİN FİYATINA 10.948 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
32.844 TL
32.844 TL
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