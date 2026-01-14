Altın Taşlı Geometrik Yüzük T9489 Altın, 14 Ayar, 3,11 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Ustalığın mimari bir zarafete dönüştüğü bu yüzük, geometrinin dengeli ritmini taşların ışıltısıyla buluşturuyor. Altının hatları kucaklayan yapısı, tasarıma hem güçlü hem de ince bir karakter kazandırıyor. Zamana meydan okuyan duruşu, parmakta sessiz ama etkileyici bir imza bırakıyor.