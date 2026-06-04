4.06 Karat Pırlanta Fancy Kare Yüzük T10219 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.07 gr



Taş: Lab. Fancy

Ağırlık: 3.89 Karat

Kesim: Kare





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.17 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Etkileyici görünümüyle ilk bakışta dikkat çeken bu yüzük, seçkin tasarım anlayışının güçlü bir yansımasıdır. Kare formun modern duruşu ve ışığı büyüleyici şekilde yansıtan detayları, tasarıma ihtişamlı bir karakter kazandırıyor. Özel anlarda tüm bakışları üzerine çeken benzersiz bir parçadır. Gerçek ihtişam, gösterişten değil kusursuzluktan doğar.