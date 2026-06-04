4.06 Karat Pırlanta Fancy Kare Yüzük
Ürün Kodu : DR157523
%0
46.656 TL
46.656 TL
PEŞİN FİYATINA 15.552 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
4.06 Karat Pırlanta Fancy Kare Yüzük T10219
Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.07 gr
Taş: Lab. Fancy
Ağırlık: 3.89 Karat
Kesim: Kare
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.17 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Etkileyici görünümüyle ilk bakışta dikkat çeken bu yüzük, seçkin tasarım anlayışının güçlü bir yansımasıdır. Kare formun modern duruşu ve ışığı büyüleyici şekilde yansıtan detayları, tasarıma ihtişamlı bir karakter kazandırıyor. Özel anlarda tüm bakışları üzerine çeken benzersiz bir parçadır. Gerçek ihtişam, gösterişten değil kusursuzluktan doğar.
4.06 Karat Pırlanta Fancy Kare Yüzük
PEŞİN FİYATINA 15.552 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
46.656 TL
46.656 TL
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