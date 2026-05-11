Altın Taşlı Yaprak Trend Küpe T10088 Altın, 14 Ayar, 1,32 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Asalet ve zarafeti bir araya getiren bu küpe, taç figürünün etkileyici duruşunu modern bir yorumla sunuyor. İnce detayları sayesinde göz yormadan dikkat çeken bir görünüm yaratıyor. Kendini özel hissetmek isteyen kadınlar için anlamlı bir seçimdir.