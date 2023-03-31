Altın Baget Taşlı Balık Kolye T1207 Altın, 14 Ayar, 1.80 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın balık kolye, zarif ve şık bir ifadeyle stilinizi tamamlayacak. Elegans izleri taşıyan bu kolye, herhangi bir görünümü mükemmelleştirecek. Şimdi siz de tarzınıza zarafet katmak için altın balık kolyeyi tercih edebilirsiniz.