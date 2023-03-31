Altın Baget Taşlı Balık Kolye T1207

Altın Baget Taşlı Balık Kolye
Ürün Kodu : N098541
%0
17.680 TL
17.680 TL
PEŞİN FİYATINA 5.893 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Baget Taşlı Balık Kolye T1207Altın, 14 Ayar, 1.80 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın balık kolye, zarif ve şık bir ifadeyle stilinizi tamamlayacak. Elegans izleri taşıyan bu kolye, herhangi bir görünümü mükemmelleştirecek. Şimdi siz de tarzınıza zarafet katmak için altın balık kolyeyi tercih edebilirsiniz.
Altın Baget Taşlı Balık Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.80 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Baget Taşlı Balık Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Baget Taşlı Balık Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Günlük kullanım için uygun mu?
5- Günlük kullanıma uygundur. Uzun ömürlü kalması için deniz suyu, havuz suyu ve parfümden uzak tutulması önerilir. Hafif sabunlu su ile temizlenebilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Baget Taşlı Balık Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.893 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.680 TL
17.680 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : E1136756
Altın Taşlı Kedi Küpe
%0
34.204 TL
34.204 TL
Ürün Kodu : R088094
Altın Dalga Desenli Yüzük
%0
14.416 TL
14.416 TL
Ürün Kodu : E1118269
Altın Baget Taşlı Halka Küpe
%0
26.656 TL
26.656 TL