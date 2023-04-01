0.13 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük T3512 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.56 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Zümrüt

Ağırlık : 0.08 Karat

Kesim : Markiz



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın özgün tasarımıyla hazırlanan bu yüzük, pırlanta zümrüt yüzük taşıyla göz kamaştırıyor. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu yüzük, her kadının hayalindeki mücevher olmaya aday. Lizay Pırlanta kalitesiyle tasarlanan bu yüzüğü hemen keşfedin!