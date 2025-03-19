Altın Yonca Zincir
Ürün Kodu : N151292
%0
88.808 TL
88.808 TL
PEŞİN FİYATINA 29.603 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yonca Zincir T5485
Altın, 14 Ayar, 8.27 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Yonca Zincir Kolye, zarif yonca motifiyle şans ve zarafeti bir araya getiriyor. Günlük ve özel kombinlere uyum sağlayan bu şık aksesuar, stilinize anlamlı ve ışıltılı bir dokunuş katıyor. Zamansız tasarımıyla her anınıza eşlik eden özel bir mücevher!
Altın Yonca Zincir Sıkça Sorulan Sorular
1- Hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 8.27 gram olan ürün, özel üretim olduğundan ±%10 tolerans bulunur.
2- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
2- 14 ayar altın ürünleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Kimyasal maddelerden ve parfümden uzak tutulması önerilir.
3- Hediye olarak uygun mudur?
5- Tüm altın ürünlerimiz özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Altın ürünler, doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi hayatımızın özel anlarında sevdiklerimiz için şık bir hediye seçeneğidir.
4- İade ve değişim koşulları nelerdir?
4- Özel üretim ürünlerde iade ve değişim için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 14 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartları normlarına uygun üretilmekte olup işçilik garantisi ve kalite belgesiyle sunulmaktadır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Yonca Zincir
PEŞİN FİYATINA 29.603 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
88.808 TL
88.808 TL
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