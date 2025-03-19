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Altın Yonca Zincir

Ürün Kodu : N151292
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88.808 TL
88.808 TL
PEŞİN FİYATINA 29.603 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Yonca Zincir T5485

Altın, 14 Ayar, 8.27 gr

Zincir Boyu: 42cm


Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Yonca Zincir Kolye, zarif yonca motifiyle şans ve zarafeti bir araya getiriyor. Günlük ve özel kombinlere uyum sağlayan bu şık aksesuar, stilinize anlamlı ve ışıltılı bir dokunuş katıyor. Zamansız tasarımıyla her anınıza eşlik eden özel bir mücevher!
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İade Koşulları

Altın Yonca Zincir Sıkça Sorulan Sorular

1- Hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 8.27 gram olan ürün, özel üretim olduğundan ±%10 tolerans bulunur.
2- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
2- 14 ayar altın ürünleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Kimyasal maddelerden ve parfümden uzak tutulması önerilir.
3- Hediye olarak uygun mudur?
5- Tüm altın ürünlerimiz özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Altın ürünler, doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi hayatımızın özel anlarında sevdiklerimiz için şık bir hediye seçeneğidir.
4- İade ve değişim koşulları nelerdir?
4- Özel üretim ürünlerde iade ve değişim için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 14 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartları normlarına uygun üretilmekte olup işçilik garantisi ve kalite belgesiyle sunulmaktadır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Yonca Zincir
PEŞİN FİYATINA 29.603 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
88.808 TL
88.808 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
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ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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