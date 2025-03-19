Altın Yonca Zincir T5485 Altın, 14 Ayar, 8.27 gr

Zincir Boyu: 42cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Yonca Zincir Kolye, zarif yonca motifiyle şans ve zarafeti bir araya getiriyor. Günlük ve özel kombinlere uyum sağlayan bu şık aksesuar, stilinize anlamlı ve ışıltılı bir dokunuş katıyor. Zamansız tasarımıyla her anınıza eşlik eden özel bir mücevher!