Altın Çapa Erkek Bileklik T1043 Altın, 14 Ayar, 5.82 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Sade estetik ile tasarlanmış Altın Çapa erkek bileklik, Lizay Pırlanta kalitesiyle sizleri bekliyor. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu bileklik, her tarza uyum sağlayarak stilinizi tamamlıyor. Siz de şimdi Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımlarından birini tercih ederek göz kamaştırıcı bir görünüme sahip olabilirsiniz.