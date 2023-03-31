Altın Çapa Erkek Bileklik T1043

Altın Çapa Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B240906
%0
66.028 TL
66.028 TL
PEŞİN FİYATINA 22.009 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Çapa Erkek Bileklik T1043Altın, 14 Ayar, 5.82 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Sade estetik ile tasarlanmış Altın Çapa erkek bileklik, Lizay Pırlanta kalitesiyle sizleri bekliyor. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu bileklik, her tarza uyum sağlayarak stilinizi tamamlıyor. Siz de şimdi Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımlarından birini tercih ederek göz kamaştırıcı bir görünüme sahip olabilirsiniz.
Altın Çapa Erkek Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 5.82 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Çapa Erkek Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar sarı altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Çapa Erkek Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Çapa Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 22.009 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
66.028 TL
66.028 TL
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