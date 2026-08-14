Altın Renkli Mineli Yüzük
Ürün Kodu : R168605
%0
28.220 TL
28.220 TL
PEŞİN FİYATINA 9.407 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Renkli Mineli Yüzük T10862
14 Ayar, Altın, 2.59 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Pürüzsüz mine renklerinin çekim gücü ve altının zamansız parıltısı... Altın Renkli Mineli Yüzük, sıradanlıktan uzaklaşıp fark yaratmak isteyenler için göz alıcı bir imza.
Altın Renkli Mineli Yüzük
PEŞİN FİYATINA 9.407 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
28.220 TL
28.220 TL
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