Altın Bebek Yaka İğnesi T3594 Altın, 14 Ayar, 2.47 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Çocuk Yaka İğnesi, zarif ve incelik dolu bir aksesuardır. Şıklığı ve estetiği ile herhangi bir kıyafeti tamamlayan bu yaka iğnesi, tarzınıza sofistike bir dokunuş katmak için ideal bir seçimdir. Altın rengi ve zarif detaylarıyla dikkat çeken bu yaka iğnesi, herhangi bir etkinlikte veya özel bir gününüzde şıklığınızı ön plana çıkarmanızı sağlar. İnce işçilikle tasarlanmış olan Altın Çocuk Yaka İğnesi, sadece kıyafetinize değil, tarzınıza da değer katmak için mükemmel bir seçenektir.