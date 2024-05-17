2.99 Karat Pırlanta Green Quartz Küpe
Ürün Kodu : DE30532
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100.152 TL
100.152 TL
PEŞİN FİYATINA 33.384 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
2.99 Karat Pırlanta Green Quartz Küpe T4888
Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.00 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.73 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Green Quartz Lab.
Ağırlık : 2.26 Karat
Kesim : Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Canlı renk taşlarının modern bir yorumla sunulduğu bu tasarım, kulakta enerjik bir duruş yaratır. Özgün ve dikkat çekici bir parça.
2.99 Karat Pırlanta Green Quartz Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 6.00 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3-Küpede pırlanta taşlar 0.73 karat ağırlığında, F renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir. Tasarımda yer alan green quartz taş ise 2.26 karat ağırlığındadır.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 14 ayar beyaz altından üretilmiştir. Metal hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden, hassas kulaklar için uygunluğu konusunda kesin bir garanti verilememektedir. Bilinen bir metal alerjiniz varsa kullanım öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
2.99 Karat Pırlanta Green Quartz Küpe
PEŞİN FİYATINA 33.384 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
100.152 TL
100.152 TL
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