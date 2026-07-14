Altın Taşlı Gurmet Gerdanlık
Ürün Kodu : N180440
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%0
456.144 TL
456.144 TL
PEŞİN FİYATINA 152.048 TL x 3 Taksit
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Altın Taşlı Gurmet Gerdanlık T10568
14 Ayar, Altın, 41.98 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Maskülen yapının parıltılı detaylarla buluştuğu bu tasarım, göz alıcı bir lüksün tanımını yapıyor. Büyüleyici ışıltısı ve iddialı duruşuyla gece kombinlerinin başrolü olmaya aday. Unutulmaz bir iz bırakmak isteyenlere prestijli bir dokunuş.
Altın Taşlı Gurmet Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 152.048 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
456.144 TL
456.144 TL
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