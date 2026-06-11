Altın Yeşil Mineli Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B360272
%0
137.972 TL
137.972 TL
PEŞİN FİYATINA 45.991 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yeşil Mineli Erkek Bileklik T10351
Altın, 14 Ayar, 13,39 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Yeşil mine detaylarıyla öne çıkan bu bileklik, klasik altın tasarımlarına modern bir karakter kazandırıyor. Canlı renk vurguları, bileklik boyunca dinamik ve özgün bir görünüm oluşturuyor. Zarif detaylarıyla stilinize farklı bir dokunuş katıyor.
Altın Yeşil Mineli Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 45.991 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
137.972 TL
137.972 TL
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