Altın Yaprak Su Yolu Bileklik T645 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.90 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Su Yolu Bileklik, zarafetin ve şıklığın simgesi olan bir aksesuardır. Elegansın incelikli ifadesini yansıtan bu bileklik, altın rengi ve zarif tasarımıyla dikkat çekmektedir. Herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcı olan Altın Suyolu Bileklik, her anınıza değer katarak sizi özel hissettirir. Kaliteli malzemelerden üretilmiş olan bu bileklik, uzun ömürlü kullanım sağlar. Şıklığınızı ve tarzınızı ön plana çıkaran Altın Suyolu Bileklik ile her adımınızda göz kamaştırın.