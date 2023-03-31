Altın Yaprak Su Yolu Bileklik T645

Altın Yaprak Su Yolu Bileklik
Ürün Kodu : B257425
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35.360 TL
35.360 TL
PEŞİN FİYATINA 11.787 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yaprak Su Yolu Bileklik T645Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.90 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Su Yolu Bileklik, zarafetin ve şıklığın simgesi olan bir aksesuardır. Elegansın incelikli ifadesini yansıtan bu bileklik, altın rengi ve zarif tasarımıyla dikkat çekmektedir. Herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcı olan Altın Suyolu Bileklik, her anınıza değer katarak sizi özel hissettirir. Kaliteli malzemelerden üretilmiş olan bu bileklik, uzun ömürlü kullanım sağlar. Şıklığınızı ve tarzınızı ön plana çıkaran Altın Suyolu Bileklik ile her adımınızda göz kamaştırın.
Altın Yaprak Su Yolu Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.90 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Yaprak Su Yolu Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar beyaz altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Yaprak Su Yolu Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Yaprak Su Yolu Bileklik
PEŞİN FİYATINA 11.787 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.360 TL
35.360 TL
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