Pırlanta kelepçe bileklikler mücevher tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında olan işlenmiş altını pırlantanın ışıltısıyla bir araya getirir. Göz alıcı bir şıklık sunan pırlanta kelepçe bilezikler her stile hitap eden farklı tasarımlarıyla Lizay Pırlanta’nın koleksiyonları arasındaki yerini alır. İncelikle tasarlanmış modeller klasik ve modern dokunuşlardan trend dokunuşlara dek özgün detaylar içerir. Lizay Pırlanta’nın kaliteli ve ustalıkla işlenmiş pırlanta kelepçe koleksiyonları zarif ve dikkatleri üzerine çeken mücevher tercih edenler için vazgeçilmez parçalar sunar.

Pırlanta Kelepçe Bileklik Nedir?

Pırlanta kelepçe bileklikler altının işlenmesiyle ortaya çıkan kelepçe bilekliğe pırlanta detaylarının ince ustalıkla yerleştirilmesiyle oluşur. Kelepçe bileklikler diğer altın bilekliklerden farklı olarak bileği tamamen saran formdadır. Açılır kapanır mekanizmaları sayesinde bileği sıkıca kavrar ve düşme riskini en aza indirir. Pırlanta kelepçe bileklikler üzerinde yer alan pırlanta detaylarıyla özgün bir zarafet taşır.

Pırlanta Kelepçe Bilekliklerin Özellikleri

Lizay’ın kelepçe pırlanta bileklik koleksiyonları göz alıcı tasarımlarının yanı sıra taşlarının kalitesi, kesimi ve berraklığı açısından da değerli parçalar sunar.

Altın Ayarı ve Ağırlığı: Lizay pırlanta kelepçe bileklikler 14 ayar altın seçeneği ile koleksiyonlardaki yerini alır. 14 ayar altın kelepçelerin alaşımları sayesinde dayanıklılığı artar. Uzun ömürlü bir kullanım sunan 14 ayar altın pırlanta kelepçe bileklikler her modelin kendine özgü tasarımına bağlı olarak farklı altın ağırlığına sahip olabilir.

Altın Rengi: Lizay Pırlanta kelepçe bileklik koleksiyonu beyaz altın, sarı altın ve pembe altın kelepçe seçenekleri bulunduran modeller içerir. Farklı altın rengine sahip kelepçe bileklik modelleri her ten rengi, stil ve beğeniye uyum sağlar.

Pırlanta Değeri: Lizay pırlanta kelepçe bileklik koleksiyonunda bulunan her bir parça kaliteli ve yüksek değere sahip pırlantalarla süslenir. Her bir pırlanta taşın değerini berraklığı, karat değeri ve kesim kalitesi belirler. Modelden modele kullanılan pırlanta miktarı ve değeri değişkenlik gösterir.

Pırlanta Kesim Çeşitleri: Lizay pırlanta kelepçe bilekliklerde yer alan pırlanta taşlar doğal taşın estetik görünümünü ve ışıltısını etkileyen farklı kesim çeşitlerine sahiptir. Her bir kesim tarzı pırlanta ayrı bir hava katarak mücevhere karakter kazandırır. Koleksiyon yuvarlak, damla ve baget kesime sahip taşlarla süslenmiş bileklikler sunar.

Kalite Belgesi: Lizay pırlanta kelepçe bileklikler tasarımlarında kullanılan her bir pırlantanın kalite ve değerini belgeleyen takı sertifikası ile birlikte iletilir.

Pırlanta Kelepçe Bileklik Modelleri

Lizay Pırlanta’nın pırlanta kelepçe bilezik koleksiyonu farklı altın rengiyle üretilmiş altın kelepçeleri ve üzerine işlenmiş özgün tasarımlara sahip pırlanta taşlı modeller içerir. Özel etkinliklerden davetlere ve düğün, nişan gibi etkinliklere de birçok ortamda şıklığınızı tamamlayan modeller arasından size en uygun olanı seçebilirsiniz. Pırlantanın göz alıcı ışıltısı altın kelepçe bileklik modelleri ile birleştiğinde sıradışı ve dikkat çekici bir tarz yaratmanıza yardımcı olur.

Baget Kesim Beyaz Altın Modeller: Lizay koleksiyonunda yer alan takılar arasından pırlanta kelepçe bileklik modeli seçerken altının ten renginiz ile uyumuna dikkat ederek üzerinizde daha iyi taşıyacağınız bir mücevhere sahip olabilirsiniz. Soğuk cilt alt tonuna sahip kişilerin çoğunlukla tercih ettiği cesur ve dikkat çekici bir mücevher olan beyaz altın kelepçe bileklikler farklı kesim pırlanta taşları ile dikkat çeker. Farklı karat değerine sahip olan bu modeller arasında baget kesim pırlantadan vazgeçemeyenler için 0.10 Karat Pırlanta Efektli Baget Kelepçe, 0.06 Karat Pırlanta Baget Bileklik ve 0.07 Karat Pırlanta Efektli Baget Kelepçe seçenekleri yer alır. Baget kesim bir pırlantanın ön plana çıkarıldığı bu modeller, taşın etrafına sırayla dizilmiş daha küçük pırlanta taşlar ile daha ihtişamlı bir görünüme ulaşır.

Geometrik Kesim Trend Modeller: Baget kesime karşılık daha geometrik kesimler tercih edenler için modern ve trendlerle uyumlu bir tasarıma sahip 0.12 Karat Pırlanta Trend Kare Kelepçe modeli ön plana çıkar. 0.38 Karat Pırlanta Kelepçe modeli de koleksiyondaki trend tasarımlardan biridir. Küçük pırlanta taşların sırayla dizildiği sade ancak zarif bir model olarak öne çıkar.

Damla Kesim Modeller: Damla kesimden yana olanlar için 0.32 Karat Pırlanta Damla Kelepçe beyaz altın ve su damlasına benzeyen ışıltılı pırlantanın harika bir birlikteliğini sunar. Özgün ve sıradışı tasarımları sevenler içinse 0.46 Karat Pırlanta Trend Kelepçe ve 0.31 Karat Pırlanta Tasarım Kelepçe modelleri eşsiz bir görünüm kazandırır.

Pembe Altın Trend Modeller: Sıcak veya nötr cilt alt tonuna sahip kişilerle daha iyi uyum sağlayan pembe altın kelepçeli modeller, farklı kesimlere sahip pırlanta taşlı tasarımlarıyla öne çıkar. Bu koleksiyonda daha çağdaş dokunuşlara sahip trend modeller ön plandadır. 0.04 Karat Pırlanta Taşlı Rose Kelepçe modeli zarif ancak göz alıcı tasarımıyla en çok beğenilen ve tercih edilen modeller arasında yer alır.

Özel Tasarım Modeller: Lizay Pırlanta koleksiyonunda yer alan özel tasarım modeller ile sıradışı bir mücevhere sahip olabilirsiniz. 0.04 Karat Pırlanta Efektli İki Renk Kelepçe pembe ve beyaz altını bir arada sunan eşsiz bir tasarıma sahiptir. 0.46 Karat Pırlanta Trend Kelepçe ise düzensiz ve geometrik tarzda dizilmiş pırlanta taşlarıyla kendine özgü bir tarz yaratmak isteyenlerin beğenisini kazanır. Koleksiyonda yer alan 0.57 Karat Pırlanta Safir Kelepçe ise pırlanta ve safirin derin maviliğini bir araya getiren ince estetiğiyle göz alıcı bir güzelliğe sahiptir.

Lizay Pırlanta’nın pırlanta kelepçe bileklik serisi her kadının mücevher koleksiyonunda yer alması gereken özel ve estetik modeller sunar. Siz de koleksiyonda yer alan özgün tasarımlara sahip modelleri inceleyerek beğeninize en uygun pırlanta kelepçe bileziğe sahip olabilirsiniz.