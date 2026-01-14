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PIRLANTA KELEPÇE

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Ürün Kodu :  DL06212
1.04 Karat Pırlanta Baget Kelepçe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.04 Karat Pırlanta Baget Kelepçe
%0
192.600 TL
192.600 TL
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64.200 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03328
0.10 Karat Pırlanta Efektli Baget Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Efektli Baget Kelepçe
%0
35.136 TL
35.136 TL
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11.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03034
0.06 Karat Pırlanta Efektli Baget Damla Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.06 Karat Pırlanta Efektli Baget Damla Kelepçe
%0
38.688 TL
38.688 TL
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12.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL01263
0.61 Karat Pırlanta Markiz Kelepçe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.61 Karat Pırlanta Markiz Kelepçe
%0
195.624 TL
195.624 TL
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65.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05550
3.34 Karat Pırlanta Yakut Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
3.34 Karat Pırlanta Yakut Kelepçe
%0
187.320 TL
187.320 TL
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62.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05546
2.63 Karat Pırlanta Safir Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
2.63 Karat Pırlanta Safir Kelepçe
%0
224.880 TL
224.880 TL
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74.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05549
2.23 Karat Pırlanta Zümrüt Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
2.23 Karat Pırlanta Zümrüt Kelepçe
%0
210.312 TL
210.312 TL
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70.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05543
1.84 Karat Pırlanta Baget Safir Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
1.84 Karat Pırlanta Baget Safir Kelepçe
%0
220.416 TL
220.416 TL
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73.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05545
1.68 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
1.68 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Kelepçe
%0
222.936 TL
222.936 TL
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74.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05349
2.61 Karat Pırlanta Safir Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
2.61 Karat Pırlanta Safir Kelepçe
%0
168.816 TL
168.816 TL
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56.272 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05342
1.82 Karat Pırlanta Zümrüt Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
1.82 Karat Pırlanta Zümrüt Kelepçe
%0
183.216 TL
183.216 TL
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61.072 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05346
2.36 Karat Pırlanta Yakut Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
2.36 Karat Pırlanta Yakut Kelepçe
%0
162.912 TL
162.912 TL
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54.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02976
1.16 Karat Pırlanta Baget Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
1.16 Karat Pırlanta Baget Kelepçe
%0
126.480 TL
126.480 TL
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42.160 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02102
0.38 Karat Pırlanta Baget Kelepçe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.38 Karat Pırlanta Baget Kelepçe
%0
81.000 TL
81.000 TL
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27.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03886
0.32 Karat Pırlanta Trend Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Trend Kelepçe
%0
105.912 TL
105.912 TL
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35.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04315
0.21 Karat Pırlanta Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Kelepçe
%0
42.744 TL
42.744 TL
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14.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05758
1.54 Karat Pırlanta Baget Kelepçe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.54 Karat Pırlanta Baget Kelepçe
%0
268.008 TL
268.008 TL
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89.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03908
0.38 Karat Pırlanta Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.38 Karat Pırlanta Kelepçe
%0
57.552 TL
57.552 TL
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19.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02427
0.63 Karat Pırlanta Baget Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.63 Karat Pırlanta Baget Kelepçe
%0
106.296 TL
106.296 TL
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35.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02294
0.43 Karat Pırlanta Baget Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.43 Karat Pırlanta Baget Kelepçe
%0
61.296 TL
61.296 TL
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20.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03358
0.45 Karat Pırlanta Damla Baget Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.45 Karat Pırlanta Damla Baget Kelepçe
%0
83.016 TL
83.016 TL
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27.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03411
0.60 Karat Pırlanta Baget Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.60 Karat Pırlanta Baget Kelepçe
%0
88.584 TL
88.584 TL
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29.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05686
0.30 Karat Pırlanta Tasarım Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Tasarım Kelepçe
%0
49.584 TL
49.584 TL
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16.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03466
0.31 Karat Pırlanta Tasarım Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.31 Karat Pırlanta Tasarım Kelepçe
%0
77.832 TL
77.832 TL
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25.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03483
0.32 Karat Pırlanta Tasarım Kelepçe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.32 Karat Pırlanta Tasarım Kelepçe
%0
113.328 TL
113.328 TL
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37.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05290
3.06 Karat Pırlanta Baget Kelepçe - Lizay Pırlanta - Monarche
3.06 Karat Pırlanta Baget Kelepçe
%0
392.952 TL
392.952 TL
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130.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03929
1.00 Karat Pırlanta Baget Kelepçe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.00 Karat Pırlanta Baget Kelepçe
%0
145.248 TL
145.248 TL
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48.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04564
0.06 Karat Pırlanta Efektli Baget Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.06 Karat Pırlanta Efektli Baget Kelepçe
%0
47.352 TL
47.352 TL
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15.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04900
0.32 Karat Pırlanta Damla Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Damla Kelepçe
%0
69.888 TL
69.888 TL
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23.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05781
0.35 Karat Pırlanta Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.35 Karat Pırlanta Kelepçe
%0
69.408 TL
69.408 TL
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23.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02108
0.45 Karat Pırlanta Baget Kelepçe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.45 Karat Pırlanta Baget Kelepçe
%0
97.800 TL
97.800 TL
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32.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02384
0.58 Karat Pırlanta Trend Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.58 Karat Pırlanta Trend Kelepçe
%0
64.872 TL
64.872 TL
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21.624 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05272
0.45 Karat Pırlanta Trend Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.45 Karat Pırlanta Trend Kelepçe
%0
55.944 TL
55.944 TL
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18.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL06239
0.30 Karat Pırlanta Su Yolu Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Su Yolu Kelepçe
%0
44.496 TL
44.496 TL
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14.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05087
0.35 Karat Pırlanta Göz Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
0.35 Karat Pırlanta Göz Kelepçe
%0
86.328 TL
86.328 TL
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28.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL06285
1.06 Karat Pırlanta Taşlı Kelepçe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.06 Karat Pırlanta Taşlı Kelepçe
%0
240.552 TL
240.552 TL
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80.184 TL x 3 Taksit

Pırlanta kelepçe bileklikler mücevher tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında olan işlenmiş altını pırlantanın ışıltısıyla bir araya getirir. Göz alıcı bir şıklık sunan pırlanta kelepçe bilezikler her stile hitap eden farklı tasarımlarıyla Lizay Pırlanta’nın koleksiyonları arasındaki yerini alır. İncelikle tasarlanmış modeller klasik ve modern dokunuşlardan trend dokunuşlara dek özgün detaylar içerir. Lizay Pırlanta’nın kaliteli ve ustalıkla işlenmiş pırlanta kelepçe koleksiyonları zarif ve dikkatleri üzerine çeken mücevher tercih edenler için vazgeçilmez parçalar sunar.

Pırlanta Kelepçe Bileklik Nedir?

Pırlanta kelepçe bileklikler altının işlenmesiyle ortaya çıkan kelepçe bilekliğe pırlanta detaylarının ince ustalıkla yerleştirilmesiyle oluşur. Kelepçe bileklikler diğer altın bilekliklerden farklı olarak bileği tamamen saran formdadır. Açılır kapanır mekanizmaları sayesinde bileği sıkıca kavrar ve düşme riskini en aza indirir. Pırlanta kelepçe bileklikler üzerinde yer alan pırlanta detaylarıyla özgün bir zarafet taşır.

Pırlanta Kelepçe Bilekliklerin Özellikleri

Lizay’ın kelepçe pırlanta bileklik koleksiyonları göz alıcı tasarımlarının yanı sıra taşlarının kalitesi, kesimi ve berraklığı açısından da değerli parçalar sunar.

  • Altın Ayarı ve Ağırlığı: Lizay pırlanta kelepçe bileklikler 14 ayar altın seçeneği ile koleksiyonlardaki yerini alır. 14 ayar altın kelepçelerin alaşımları sayesinde dayanıklılığı artar. Uzun ömürlü bir kullanım sunan 14 ayar altın pırlanta kelepçe bileklikler her modelin kendine özgü tasarımına bağlı olarak farklı altın ağırlığına sahip olabilir.

  • Altın Rengi: Lizay Pırlanta kelepçe bileklik koleksiyonu beyaz altın, sarı altın ve pembe altın kelepçe seçenekleri bulunduran modeller içerir. Farklı altın rengine sahip kelepçe bileklik modelleri her ten rengi, stil ve beğeniye uyum sağlar.

  • Pırlanta Değeri: Lizay pırlanta kelepçe bileklik koleksiyonunda bulunan her bir parça kaliteli ve yüksek değere sahip pırlantalarla süslenir. Her bir pırlanta taşın değerini berraklığı, karat değeri ve kesim kalitesi belirler. Modelden modele kullanılan pırlanta miktarı ve değeri değişkenlik gösterir.

  • Pırlanta Kesim Çeşitleri: Lizay pırlanta kelepçe bilekliklerde yer alan pırlanta taşlar doğal taşın estetik görünümünü ve ışıltısını etkileyen farklı kesim çeşitlerine sahiptir. Her bir kesim tarzı pırlanta ayrı bir hava katarak mücevhere karakter kazandırır. Koleksiyon yuvarlak, damla ve baget kesime sahip taşlarla süslenmiş bileklikler sunar.

  • Kalite Belgesi: Lizay pırlanta kelepçe bileklikler tasarımlarında kullanılan her bir pırlantanın kalite ve değerini belgeleyen takı sertifikası ile birlikte iletilir.

Pırlanta Kelepçe Bileklik Modelleri

Lizay Pırlanta’nın pırlanta kelepçe bilezik koleksiyonu farklı altın rengiyle üretilmiş altın kelepçeleri ve üzerine işlenmiş özgün tasarımlara sahip pırlanta taşlı modeller içerir. Özel etkinliklerden davetlere ve düğün, nişan gibi etkinliklere de birçok ortamda şıklığınızı tamamlayan modeller arasından size en uygun olanı seçebilirsiniz. Pırlantanın göz alıcı ışıltısı altın kelepçe bileklik modelleri ile birleştiğinde sıradışı ve dikkat çekici bir tarz yaratmanıza yardımcı olur.

  • Baget Kesim Beyaz Altın Modeller: Lizay koleksiyonunda yer alan takılar arasından pırlanta kelepçe bileklik modeli seçerken altının ten renginiz ile uyumuna dikkat ederek üzerinizde daha iyi taşıyacağınız bir mücevhere sahip olabilirsiniz. Soğuk cilt alt tonuna sahip kişilerin çoğunlukla tercih ettiği cesur ve dikkat çekici bir mücevher olan beyaz altın kelepçe bileklikler farklı kesim pırlanta taşları ile dikkat çeker. Farklı karat değerine sahip olan bu modeller arasında baget kesim pırlantadan vazgeçemeyenler için 0.10 Karat Pırlanta Efektli Baget Kelepçe, 0.06 Karat Pırlanta Baget Bileklik ve 0.07 Karat Pırlanta Efektli Baget Kelepçe seçenekleri yer alır. Baget kesim bir pırlantanın ön plana çıkarıldığı bu modeller, taşın etrafına sırayla dizilmiş daha küçük pırlanta taşlar ile daha ihtişamlı bir görünüme ulaşır.

  • Geometrik Kesim Trend Modeller: Baget kesime karşılık daha geometrik kesimler tercih edenler için modern ve trendlerle uyumlu bir tasarıma sahip 0.12 Karat Pırlanta Trend Kare Kelepçe modeli ön plana çıkar. 0.38 Karat Pırlanta Kelepçe modeli de koleksiyondaki trend tasarımlardan biridir. Küçük pırlanta taşların sırayla dizildiği sade ancak zarif bir model olarak öne çıkar.

  • Damla Kesim Modeller: Damla kesimden yana olanlar için 0.32 Karat Pırlanta Damla Kelepçe beyaz altın ve su damlasına benzeyen ışıltılı pırlantanın harika bir birlikteliğini sunar. Özgün ve sıradışı tasarımları sevenler içinse 0.46 Karat Pırlanta Trend Kelepçe ve 0.31 Karat Pırlanta Tasarım Kelepçe modelleri eşsiz bir görünüm kazandırır.

  • Pembe Altın Trend Modeller: Sıcak veya nötr cilt alt tonuna sahip kişilerle daha iyi uyum sağlayan pembe altın kelepçeli modeller, farklı kesimlere sahip pırlanta taşlı tasarımlarıyla öne çıkar. Bu koleksiyonda daha çağdaş dokunuşlara sahip trend modeller ön plandadır. 0.04 Karat Pırlanta Taşlı Rose Kelepçe modeli zarif ancak göz alıcı tasarımıyla en çok beğenilen ve tercih edilen modeller arasında yer alır.

  • Özel Tasarım Modeller: Lizay Pırlanta koleksiyonunda yer alan özel tasarım modeller ile sıradışı bir mücevhere sahip olabilirsiniz. 0.04 Karat Pırlanta Efektli İki Renk Kelepçe pembe ve beyaz altını bir arada sunan eşsiz bir tasarıma sahiptir. 0.46 Karat Pırlanta Trend Kelepçe ise düzensiz ve geometrik tarzda dizilmiş pırlanta taşlarıyla kendine özgü bir tarz yaratmak isteyenlerin beğenisini kazanır. Koleksiyonda yer alan 0.57 Karat Pırlanta Safir Kelepçe ise pırlanta ve safirin derin maviliğini bir araya getiren ince estetiğiyle göz alıcı bir güzelliğe sahiptir.

Lizay Pırlanta’nın pırlanta kelepçe bileklik serisi her kadının mücevher koleksiyonunda yer alması gereken özel ve estetik modeller sunar. Siz de koleksiyonda yer alan özgün tasarımlara sahip modelleri inceleyerek beğeninize en uygun pırlanta kelepçe bileziğe sahip olabilirsiniz.

Pırlanta Kelepçe Bileklikler Günlük Kullanıma Uygun Mu?
Pırlanta kelepçe bileklikler, sade ve ince modelleriyle günlük kullanım için uygun olabilir. Minimalist tasarımlar, gündelik kıyafetlere şık bir dokunuş ekler. Ancak büyük taşlı ve gösterişli tasarımlar genellikle özel etkinlikler için daha uygundur.
Pırlanta Kelepçe Bileklik Trend Tasarımlar Neler?
Minimalist ve zarif tasarımlar ön planda. İnce altın veya gümüş çerçeveli pırlanta kelepçeler, modern ve zarif bir görünüm sunar. Geometrik figürler veya sade baget taşlarla tasarlanmış modeller de trendler arasında.
Pırlanta Kelepçe Bileklikler Nasıl Kombinlenir?
Pırlanta kelepçe bileklikler, şık ve minimal kıyafetlerle mükemmel uyum sağlar. İnce bluz veya elbiselerle zarif bir hava yaratılabilir. Ayrıca birden fazla ince pırlanta kelepçe bileklik kombinlemek de popülerdir.
Pırlanta Kelepçe Ölçüsü Ayarlanabiliyor mu, Her Bileğe Uyar Mı?
Pırlanta kelepçe bileklikler çoğunlukla sabit ölçüdedir, ancak bazı markalar ayarlanabilir modeller de sunar. Sabit ölçü tercih ediliyorsa, doğru ölçüyü almak önemlidir. Genelde 16-18 cm arasında standart ölçüler bulunur, kişiye özel ölçüler de mevcuttur.
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