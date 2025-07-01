0.57 Karat Pırlanta Trend Küpe T5734 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.03 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.57 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ve minimal çizgileriyle öne çıkan bu trend küpe, sade tasarım severler için mükemmel bir tercihtir. Zarif işçiliğiyle ışığı kusursuz şekilde yansıtırken, her kombine sofistike bir parıltı ekler. Günlük yaşamda da özel anlarda da şıklığınızı ön plana çıkarır.