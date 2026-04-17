Altın Markiz Yaprak Küpe T9889 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1,38 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işığın her harekette farklı bir yüzünü gösterdiği bu küpe, yaprak formunun yumuşak çizgileriyle zarif bir görünüm sunuyor. Markiz detaylar tasarıma ince bir dinamizm katarken, yüz hatlarını doğal bir şekilde tamamlıyor. Hem sade hem dikkat çekici bir stil arayanlar için güçlü bir tamamlayıcıdır. Bazen en etkileyici detay, doğallığın içindeki dengedir.