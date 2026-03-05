0.26 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Bileklik T9614 Rose Altın, 14 Ayar, 7,10 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,26 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlantanın neşeli ışıltısı, rose altının yumuşak tonlarıyla bu zarif bileklikte birleşiyor. Her bir taşın titizlikle yerleştirildiği bu parça, gün boyu bileğinizde sönmeyen bir ışık kaynağı gibi parlıyor. Kendine has duygusal hikayesiyle, sevginin ve bağlılığın en şık yansıması olmaya aday.