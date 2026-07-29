Altın Ataç Çocuk Bileklik
Ürün Kodu : B365048
%0
25.432 TL
25.432 TL
PEŞİN FİYATINA 8.477 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Ataç Çocuk Bileklik T10595
14 Ayar, Altın, 2.34 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Açık ve ferah bakla dizilimiyle hafifliği hissettiren bu altın bileklik, çocukların enerjik dünyasına uyum sağlayan neşeli ve iddialı bir aksesuar.
Altın Ataç Çocuk Bileklik
PEŞİN FİYATINA 8.477 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
25.432 TL
25.432 TL
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