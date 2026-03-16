Altın Fuşya Taşlı Mineli Geometrik Trend Yüzük T9882 Altın, 14 Ayar, 4,4 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Geometrik hatların keskinliği, fuşyanın sıcak parıltısı ve beyaz minenin dinginliğiyle yumuşuyor. Modern mimariden ilham alan bu altın yüzük, stilinize yapısal bir güç ve estetik bir derinlik katıyor. Çağdaş zarafetin en somut hali olan bu parça, parmaklarınızdaki modern sanat eseri.