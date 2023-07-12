4.10 Karat Pırlanta Pembe Safir Küpe T3754 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.80 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Pink Safir

Ağırlık : 3.95 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Pink Safir Taşlı küpe ile rafine minimalist tarzınızı tamamlayın. Bu zarif ve şık küpeler, göz alıcı renkli taşlarıyla dikkat çekiyor. Herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcı olan bu küpeler, sade ve zarif bir görünüm arayanlar için ideal bir seçimdir. Şimdi alışverişe başlayın ve tarzınızı tamamlayacak bu benzersiz küpeleri keşfedin.