0.80 Karat Pırlanta Trend Bileklik
Ürün Kodu : DB08699
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114.528 TL
114.528 TL
PEŞİN FİYATINA 38.176 TL x 3 Taksit
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0.80 Karat Pırlanta Trend Bileklik T914
Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.49 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.80 Karat
Renk : F-G
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zarif ve incelikli sanat dokunuşlarıyla tasarlanmış, Pırlanta Trend Bileklik, şıklığınızı tamamlamak için mükemmel bir seçenek Bu özel tasarım bileklik, zarafeti ve kalitesiyle dikkat çekiyor. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz anlarda, Lizay bileklik size eşlik etmeye hazır.
0.80 Karat Pırlanta Trend Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 6.49 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 0.80 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F-G renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir.
4- Günlük kullanıma uygun mudur?
4- 0.80 Karat Pırlanta Trend Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar beyaz altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
5- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.80 Karat Pırlanta Trend Bileklik
PEŞİN FİYATINA 38.176 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
114.528 TL
114.528 TL
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