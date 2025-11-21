0.50 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük T9336 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.35 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.50 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Prenses



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlantanın en görkemli hallerinden biri olan prenses kesim, bu yüzükte ihtişamla hayat buluyor. Klasik tasarımı ve özel pırlanta ruhunu harmanlayan bu parça, lüksün en zarif halini teninizle buluşturuyor. Tarzını pırlantanın gücüyle tamamlamak isteyenler için benzersiz bir tercih.