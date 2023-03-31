Altın Baget Renkli Taşlı Kolye T1214 Altın, 14 Ayar, 5.89 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegans ve minimalizm konseptini bir araya getiren altın renkli taşlı kolye, şıklığı ve zarafeti bir arada sunuyor. Bu kolye, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katarken, zarif tasarımıyla da gözleri üzerine çekiyor. Hem günlük kullanıma hem de özel davetlere uyum sağlayan bu kolye, tarzınızı tamamlamak için mükemmel bir seçenek