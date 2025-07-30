0.26 Karat Pırlanta Yonca Kolye T5867 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.35 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yonca motifinden ilham alınan bu kolye, şansı ve zarafeti bir arada sunar. Pırlantaların ışıltısıyla taçlanan tasarımı, günlük kombinlere tatlı bir detay katarken özel günlerde anlamlı bir tamamlayıcı olur.