Altın Toplu Zincir Kolye
Ürün Kodu : N177671
%0
47.396 TL
47.396 TL
PEŞİN FİYATINA 15.799 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Toplu Zincir Kolye T10547
14 Ayar, Altın, 3.98 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Küçük ve zarif dairesel dokunuşlar, zamansız zincir estetiğine narin bir hava katıyor. Hafif yapısıyla boyunda yokmuşçasına konfor sağlarken, ışık kırılmalarıyla ince bir parıltı sunuyor. Sadeliği sevenler için büyüleyici bir dokunuş.
Altın Toplu Zincir Kolye
PEŞİN FİYATINA 15.799 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
47.396 TL
47.396 TL
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