0.20 Karat Pırlanta Yedi Taş Kolye T1636 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.48 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafetinizi tamamlayacak, göz alıcı bir güzelliğe sahip olan pırlanta yedi taş kolye ile şıklığınızı ön plana çıkarın. Bu zarif ve etkileyici kolye, herhangi bir kıyafeti mükemmel bir şekilde tamamlarken, size özgüven ve zarafet katıyor. Şimdi stilinizi tamamlayacak bu muhteşem kolyeyi keşfedin.