2.19 Karat Pırlanta Safir Yüzük T9359 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.50 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 2.01 Karat

Kesim : Damla

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Safir taşının o büyüleyici ve derin mavisi, bu yüzükte pırlantaların ışıltısıyla taçlanarak parmağınızda asil bir duruş sergiliyor. Altın kolların nazikçe kavradığı taşlar, zamansız bir zarafetin ve sarsılmaz bir bağlılığın hikayesini anlatıyor. Işığı içine hapseden ve büyük bir görkemle geri yansıtan bu tasarım, her bakışta hayranlık uyandırıyor.