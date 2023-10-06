1.79 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük T4268 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.00 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.79Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak







Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafet ve estetiği bir araya getiren Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımıyla, Pırlanta Tamtur Yüzük sizleri bekliyor. Kaliteli ve göz alıcı bir görünüm sunan bu yüzük, zarafetiyle herkesin ilgisini çekecek. Şıklığınıza şıklık katacak olan bu pırlanta yüzük, özel günlerinizde size eşlik etmek için tasarlandı. Lizay Pırlanta kalitesiyle, zarafet ve estetiği bir arada yaşayın.